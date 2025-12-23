İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Cevdet Yılmaz Sahibə Qafarova ilə ikitərəfli və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:59
    Cevdet Yılmaz Sahibə Qafarova ilə ikitərəfli və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə edib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Bakıda Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cevdet Yılmaz özünün "X" hesabında paylaşım edib.

    "Bakı proqramlarımız çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdük. Görüşümüzdə "Bir millət, iki dövlət" anlayışı əsasında ikitərəfli əlaqələrimiz, regional inkişaflar və parlamentlərarası əməkdaşlığımızı müzakirə etdik", - o qeyd edib.

    Vitse-prezident əlavə edib ki, 2026-cı ildə Antalyada keçiriləcək COP31 prosesində Azərbaycanın dəyərli dəstəyi, Türk dünyasında çoxtərəfli əməkdaşlıq və regional sülhə töhfə verəcək mexanizmlər də görüşün əsas mövzuları sırasında olub:

    "Göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Milli Məclisinin sədri hörmətli Sahibə Qafarova və heyətinə təşəkkür edir, bu vəsilə ilə azərbaycanlı qardaşlarıma məhəbbətlərimi çatdırıram".

