Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых местах не исключается изморось.

Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать юго-восточный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки, местами туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.