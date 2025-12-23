Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 13:03
    Парламент утвердил в последнем чтении создание Информационной системы по энергоэффективности

    Милли Меджлис в третьем чтении утвердил создание Информационной системы по энергоэффективности.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента обсуждены поправки в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

    Согласно новой статье, которая будет добавлена в закон, уполномоченный орган исполнительной власти определяет учреждение (орган), которое через систему информации об энергоэффективности будет обеспечивать государственный контроль за рациональным использованием энергетических ресурсов и энергоэффективностью; ведение реестра аудиторов и организаций, проводящих энергетический аудит, и контроль за их деятельностью; предоставление информации и проведение просветительской работы; оценку потенциала эффективности; организацию паспортизации энергоэффективности зданий; размещение списка хозяйствующих субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательному энергоаудиту; списка поставщиков услуг по энергоэффективности и отчетов о текущем состоянии и развитии этих услуг.

    Проект вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

