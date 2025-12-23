Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Йылмаз призвал бизнесменов Турции и Азербайджана к реализации проектов на глобальном уровне

    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 13:02
    Йылмаз призвал бизнесменов Турции и Азербайджана к реализации проектов на глобальном уровне

    Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет около $39 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, дальнейшее увеличение этого показателя является одной из основных целей: "Инвестиции из Турции в Азербайджан приблизились к $18 млрд, а инвестиции из Азербайджана в Турцию - к $21 млрд. Это очень серьезный объем, и мы хотим, чтобы он еще больше увеличился".

    Йылмаз подчеркнул, что рост инвестиций создает более прочную и устойчивую основу для торговых отношений.

    Он призвал бизнесменов расширять совместные инвестиционные инициативы не только на двустороннем, но и на региональном и глобальном уровнях.

