Йылмаз призвал бизнесменов Турции и Азербайджана к реализации проектов на глобальном уровне
Бизнес
- 23 декабря, 2025
- 13:02
Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет около $39 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.
По его словам, дальнейшее увеличение этого показателя является одной из основных целей: "Инвестиции из Турции в Азербайджан приблизились к $18 млрд, а инвестиции из Азербайджана в Турцию - к $21 млрд. Это очень серьезный объем, и мы хотим, чтобы он еще больше увеличился".
Йылмаз подчеркнул, что рост инвестиций создает более прочную и устойчивую основу для торговых отношений.
Он призвал бизнесменов расширять совместные инвестиционные инициативы не только на двустороннем, но и на региональном и глобальном уровнях.
