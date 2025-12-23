İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:41
    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları qarşılıqlı investisiyalarla yanaşı, üçüncü ölkələrdə də birgə layihələr həyata keçirməyə dəvət olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu çağırışla Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Bakıda keçirilən II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forumunda çıxışı zamanı edib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında qarşılıqlı investisiyaların həcmi artıq 39 milyard ABŞ dollarına yaxınlaşıb və bu göstəricinin daha da artırılması əsas hədəflərdən biridir: "Türkiyədən Azərbaycana yatırılan investisiyalar 18 milyard ABŞ dollarına, Azərbaycandan Türkiyəyə yönəlmiş investisiyalar isə 21 milyard ABŞ dollarına yaxınlaşıb. Bu çox ciddi həcmdir və biz bunun daha da artmasını istəyirik".

    Vitse-prezident vurğulayıb ki, investisiyaların artması ticarət əlaqələri üçün daha möhkəm və dayanıqlı zəmin yaradır.

    O, iş adamlarını yalnız ikitərəfli deyil, regional və qlobal miqyasda da birgə investisiya təşəbbüslərini genişləndirməyə çağırıb.

    Son xəbərlər

    12:45

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:45

    Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    12:41

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    12:41

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:39

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    12:35

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    12:35

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Din
    12:33

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti