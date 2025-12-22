Rusiya Baş Qərargahının idarə rəisi avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində ölüb
- 22 dekabr, 2025
- 11:08
Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının operativ hazırlıq idarəsinin rəisi general-leytenant Fanil Sarvarov Moskvada avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.
"İstintaq məlumatlarına əsasən, dekabrın 22-si səhər saatlarında Moskvanın Yasenyeva küçəsində avtomobilin altında quraşdırılmış partlayıcı qurğu işə düşüb. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının operativ hazırlıq idarəsinin rəisi, general-leytenant Fanil Sarvarov aldığı xəsarətlər nəticəsində ölüb", - bəyanatda bildirilib.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Hadisə yerində araşdırma davam edir. İstintaq tərəfindən zəruri ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə-tibbi və partlayış-texniki ekspertizalar təyin ediləcək. Şahidlər və hadisəni görənlər dindirilir, videomüşahidə kameraları tədqiq edilir.