    Rusiya Baş Qərargahının idarə rəisi avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində ölüb

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:08
    Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının operativ hazırlıq idarəsinin rəisi general-leytenant Fanil Sarvarov Moskvada avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

    "İstintaq məlumatlarına əsasən, dekabrın 22-si səhər saatlarında Moskvanın Yasenyeva küçəsində avtomobilin altında quraşdırılmış partlayıcı qurğu işə düşüb. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının operativ hazırlıq idarəsinin rəisi, general-leytenant Fanil Sarvarov aldığı xəsarətlər nəticəsində ölüb", - bəyanatda bildirilib.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

    Hadisə yerində araşdırma davam edir. İstintaq tərəfindən zəruri ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə-tibbi və partlayış-texniki ekspertizalar təyin ediləcək. Şahidlər və hadisəni görənlər dindirilir, videomüşahidə kameraları tədqiq edilir.

    В Москве в результате подрыва автомобиля погиб высокопоставленный офицер Генштаба ВС РФ

