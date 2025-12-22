İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan İtaliyadan hindtoyuğu ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:27
    Azərbaycan İtaliyadan hindtoyuğu ətinin tədarükünü bərpa edib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 3,47 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 662 ton hindtoyuğu əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 8 % çox, kəmiyyət olaraq – 38 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2 dəfə çox) 756 ton (+79 %), Braziliyadan 947 min ABŞ dolları dəyərində (+12 %) 670 ton (-36 %), Portuqaliyadan 236 min ABŞ dolları dəyərində (-50 %) 146 ton (-55 %), Qazaxıstandan 92,1 min ABŞ dolları dəyərində 36,2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), İordaniyadan 66,7 min ABŞ dolları dəyərində (+6 %) 6,6 ton (-8 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 8 il 2 aylıq fasilənin ardından İtaliyadan tədarükü (0,22 min ABŞ dolları dəyərində 0,03 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 3,95 milyon ABŞ dollarlıq hindtoyuğu ətinin 35 %-i Rusiyanın, 26 %-i Braziliyanın, 16 %-i Kanadanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi hindtoyuğu əti Rusiya İtaliya

    Son xəbərlər

    16:50

    Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:49

    WUF13 Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal urbanizasiya gündəliyinin formalaşmasında fəal iştirakçısı olduğunu təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:49

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    16:48
    Foto

    Fuad Babayev: Jurnalistin əsas aktivi auditoriyasıdır

    Media
    16:45

    Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıb

    Futbol
    16:40

    Cevdet Yılmaz: "Çindən Avropaya uzanan ticarət əlaqələri Türkiyə və Azərbaycanın ittifaqı ilə formalaşacaq"

    Biznes
    16:38

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti ildə nəticələrin daha yaxşı olacağına inanıram"

    Fərdi
    16:34

    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:33

    Azərbaycan dənizçilik standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə yeni təşəbbüslər irəli sürüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti