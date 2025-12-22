Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Накопленные убытки Бакметрополитена превысили 3 млрд манатов

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 11:05
    Накопленные убытки Бакметрополитена превысили 3 млрд манатов

    ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило 2024 год с убытком в размере 139,6 млн манатов, что на 81,6% больше, чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества.

    В результате накопленный убыток метрополитена увеличился на 4,7% и превысил 3 млрд 109,5 млн манатов.

    Доходы от пассажирских перевозок в прошлом году составили 100,6 млн манатов, что на 20,6% больше по сравнению с 2023 годом. Поступления из государственного бюджета в виде субсидий выросли на 30,2%, достигнув 50 млн манатов. В то же время прочие операционные доходы снизились на 4,4% - до 5 млн манатов.

    Затраты на обесценение основных средств увеличились на 86,6% и составили 148 млн манатов, расходы на персонал - 86,3 млн манатов (+15,4%), на электроэнергию - 13,9 млн манатов (+3,7%).

    По состоянию на 1 января 2025 года активы "Бакинского метрополитена" оценивались в 418,8 млн манатов, обязательства выросли на 34% - до 33,3 млн манатов, а собственный капитал сократился на 1,1%, составив 385,5 млн манатов.

    Бакинский метрополитен накопленные убытки
    "Bakı Metropoliteni"nin yığılmış zərəri 3 milyard manatı keçib

