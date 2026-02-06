Франция открыла генеральное консульство в Гренландии
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 14:46
Франция открыла генеральное консульство в Нууке, став первой страной Европейского союза, создавшей диппредставительство такого уровня в Гренландии.
Как передает Report, об этом сообщило министерство Европы и иностранных дел Франции.
Отмечается, что сегодня к исполнению обязанностей приступил генеральный консул Жан-Ноэль Пуари. Открытие консульства реализовано в рамках решения Парижа усилить консульскую сеть и расширить присутствие в Арктическом регионе.
В задачи нового генконсула войдет работа с французской общиной, а также развитие уже существующих проектов сотрудничества с Гренландией в культурной, научной и экономической сферах. Кроме того, французская сторона намерена укреплять политические контакты с местными властями.
