    Франция открыла генеральное консульство в Гренландии

    Франция открыла генеральное консульство в Нууке, став первой страной Европейского союза, создавшей диппредставительство такого уровня в Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство Европы и иностранных дел Франции.

    Отмечается, что сегодня к исполнению обязанностей приступил генеральный консул Жан-Ноэль Пуари. Открытие консульства реализовано в рамках решения Парижа усилить консульскую сеть и расширить присутствие в Арктическом регионе.

    В задачи нового генконсула войдет работа с французской общиной, а также развитие уже существующих проектов сотрудничества с Гренландией в культурной, научной и экономической сферах. Кроме того, французская сторона намерена укреплять политические контакты с местными властями.

