Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 14:48
    Министр: Проект Здоровый квартал будет реализован в разных регионах страны

    Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах Азербайджана.

    Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Он подчеркнул, что проект направлен на массовое развитие спорта в стране:

    "Радует, что дети проявляют большой интерес к этому проекту. Теперь они смогут пользоваться спортивными площадками в своем квартале и проводить свободное время с пользой для здоровья. В ближайшие годы планируется расширение масштабов проекта. Аналогичные инициативы, реализованные на первом этапе в Нахчыване, в дальнейшем будут внедрены и в других регионах Азербайджана".

    Отметим, что 6 февраля в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики состоялось открытие "Здоровых кварталов".

    здоровье здоровые кварталы Нахчыван молодежь спорт Фарид Гаибов
    Nazir: "Sağlam məhəllə" layihəsi ölkənin müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcək
    Minister: 'Healthy Neighborhood' project to be rolled out across Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    15:04
    Видео

    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    14:57

    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Другие страны
    14:48

    Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

    Инфраструктура
    14:46

    Франция открыла генеральное консульство в Гренландии

    Другие страны
    14:22

    В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

    Финансы
    14:12

    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

    Индивидуальные
    14:11

    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Другие страны
    14:05

    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    Здоровье
    14:00

    Посол: Иордания через Азербайджан рассчитывает получить доступ на рынки Кавказа и ЦА - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    Лента новостей