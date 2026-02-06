Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны
Инфраструктура
- 06 февраля, 2026
- 14:48
Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах Азербайджана.
Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Он подчеркнул, что проект направлен на массовое развитие спорта в стране:
"Радует, что дети проявляют большой интерес к этому проекту. Теперь они смогут пользоваться спортивными площадками в своем квартале и проводить свободное время с пользой для здоровья. В ближайшие годы планируется расширение масштабов проекта. Аналогичные инициативы, реализованные на первом этапе в Нахчыване, в дальнейшем будут внедрены и в других регионах Азербайджана".
Отметим, что 6 февраля в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики состоялось открытие "Здоровых кварталов".
