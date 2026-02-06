Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах Азербайджана.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он подчеркнул, что проект направлен на массовое развитие спорта в стране:

"Радует, что дети проявляют большой интерес к этому проекту. Теперь они смогут пользоваться спортивными площадками в своем квартале и проводить свободное время с пользой для здоровья. В ближайшие годы планируется расширение масштабов проекта. Аналогичные инициативы, реализованные на первом этапе в Нахчыване, в дальнейшем будут внедрены и в других регионах Азербайджана".

Отметим, что 6 февраля в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики состоялось открытие "Здоровых кварталов".