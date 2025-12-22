В Баку брат и сестра умерли от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе Баку.

Зейнаб Яралыева 2008 года рождения и ее брат Амин Яралыев 2009 года рождения, проживавшие в поселке Ахмедли, умерли от отравления угарным газом.

По факту проводится расследование.