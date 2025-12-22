Bakıda yeniyetmə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 10:35
Bakıda bacı-qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda qeydə alınıb.
Əhmədli qəsəbəsi, Neapol küçəsindəki mənzillərin birində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Zeynəb Yaralıyeva və qardaşı 2009-cu il təvəllüdlü Amin Yaralıyev dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:46
"Bakı Metropoliteni"nin yığılmış zərəri 3 milyard manatı keçibMaliyyə
10:35
Bakıda yeniyetmə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölübHadisə
10:31
Azərbaycandan Rusiyaya və əks istiqamətdə pul köçürmələri azalıbMaliyyə
10:30
Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblərİnfrastruktur
10:11
Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:02
"Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıbFutbol
09:56
Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssisələrində amnistiya aktının icrasına başlanılıbHadisə
09:53
Video
Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaqBiznes
09:47
Foto