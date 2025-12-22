İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bakıda yeniyetmə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 10:35
    Bakıda bacı-qardaş dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda qeydə alınıb.

    Əhmədli qəsəbəsi, Neapol küçəsindəki mənzillərin birində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Zeynəb Yaralıyeva və qardaşı 2009-cu il təvəllüdlü Amin Yaralıyev dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.

    Araşdırma aparılır.

    В Баку брат и сестра умерли от отравления угарным газом

