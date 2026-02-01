Azərbaycanın MMA döyüşçüsü UFC-dəki növbəti görüşündə məğlub olub
Fərdi
- 01 fevral, 2026
- 08:16
Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyev Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) növbəti görüşündə məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı idmançı Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən UFC 325 turnirində braziliyalı Maurisio Ruffi ilə üz-üzə gəlib.
Cənubi amerikalı döyüşçü ikinci raundda nokautla qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, UFC-də 13 qalibiyyəti olan Fiziyev beşinci məğlubiyyətini alıb.
Son xəbərlər
08:33
Uiteker: ABŞ Liviya ssenarisinin İranda təkrarlanmasını istəmirDigər ölkələr
08:16
Azərbaycanın MMA döyüşçüsü UFC-dəki növbəti görüşündə məğlub olubFərdi
08:01
İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edibRegion
07:36
Uiteker: Sülh sazişi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində ilk addım olacaqDigər ölkələr
07:11
Tramp: İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparırDigər ölkələr
06:47
Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edibDigər ölkələr
06:22
Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölübDigər ölkələr
05:55
Tonqa Krallığı sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
05:31