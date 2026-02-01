İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın MMA döyüşçüsü UFC-dəki növbəti görüşündə məğlub olub

    Fərdi
    • 01 fevral, 2026
    • 08:16
    Azərbaycanın MMA döyüşçüsü UFC-dəki növbəti görüşündə məğlub olub

    Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyev Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) növbəti görüşündə məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı idmançı Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən UFC 325 turnirində braziliyalı Maurisio Ruffi ilə üz-üzə gəlib.

    Cənubi amerikalı döyüşçü ikinci raundda nokautla qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, UFC-də 13 qalibiyyəti olan Fiziyev beşinci məğlubiyyətini alıb.

    Rafael fiziyev Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü UFC

    Son xəbərlər

    08:33

    Uiteker: ABŞ Liviya ssenarisinin İranda təkrarlanmasını istəmir

    Digər ölkələr
    08:16

    Azərbaycanın MMA döyüşçüsü UFC-dəki növbəti görüşündə məğlub olub

    Fərdi
    08:01

    İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edib

    Region
    07:36

    Uiteker: Sülh sazişi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində ilk addım olacaq

    Digər ölkələr
    07:11

    Tramp: İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    06:47

    Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    06:22

    Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:55

    Tonqa Krallığı sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:31

    İranın Təhlükəsizlik Şurası: ABŞ ilə danışıqlar sisteminin formalaşması inkişaf edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti