ICGB продолжает работу в обычном режиме на фоне отставки правительства Болгарии - ЭКСКЛЮЗИВ

Операционная деятельность ICGB (оператор интерконнектора Греция-Болгария, IGB) остается полностью незатронутой недавними политическими событиями в правительстве Болгарии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в трубопроводной компании ICGB.

В ICGB отметили, что компания является совместным предприятием Болгарского энергетического холдинга и IGI Poseidon и работает в рамках четко определенной системы корпоративного управления и регулирования.

"Текущие процедуры, связанные с корпоративным управлением, осуществляются в соответствии со стандартными корпоративными сроками и подлежат одобрению энергетическими регуляторами Болгарии и Греции. ICGB продолжает функционировать в обычном режиме и сохраняет фокус на своих ключевых приоритетах, включая безопасную и надежную транспортировку газа, подготовку к планируемому расширению пропускной способности интерконнектора, а также поддержку региональных инициатив по обеспечению энергетической безопасности, включая новые продукты по предоставлению мощности", - подчеркнули в компании.

Напомним, что 11 декабря премьер-министр и правительство Болгарии ушли в отставку на фоне массовых протестов.

Кроме того, болгарские СМИ сообщили о возможной смене руководства консорциума IGB на фоне отставки правительства.

Газопровод IGB соединяет газотранспортную систему Греции (DESFA) и Трансадриатический газопровод в районе Комотини с болгарской системой (Bulgartransgaz) в районе Стара-Загора. Его протяженность составляет 182 км, диаметр трубы - 813 мм. Проектная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и технических условий.