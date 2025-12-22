Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Денежные переводы между Азербайджаном и Россией сократились

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 11:03
    Денежные переводы между Азербайджаном и Россией сократились

    Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Россию в январе-сентябре текущего года составили $34,289 млн, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период доля денежных переводов из Азербайджана в Россию в общем объеме переводов снизилась с 10,8% до 9,5%.

    В свою очередь, физические лица из России в Азербайджан за 9 месяцев перевели $343,888 млн (снижение на 16,3%). При этом доля денежных переводов в общем объеме переводов снизилась с 48,4% до 40,5%.

    Отметим, что в январе-сентябре текущего года в Азербайджан из-за рубежа переведено $849,9 млн (+0,2% от показателя 9 месяцев 2024 года), а из Азербайджана в зарубежные страны - $361,4 млн (-11,5%).

    Azərbaycandan Rusiyaya və əks istiqamətdə pul köçürmələri azalıb

