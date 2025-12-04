Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана новым директором разведслужбы "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Гофман сменит действующего главу "Моссада" Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.

Решение о назначении передано на рассмотрение Консультативному комитету по высшим назначениям.

Канцелярия сообщает, что Гофман "поддерживал постоянную координацию со всеми разведывательными и силовыми структурами, особенно с Моссадом".

Российские СМИ в свою очередь отмечают, что Гофман родился в Беларуси в 1976 году, в 1990 году репатриировался с семьей в Израиль, где начал военную карьеру, начав со службы в бронетанковых войсках