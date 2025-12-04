Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 15:07
    Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана новым директором разведслужбы "Моссад".

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

    Гофман сменит действующего главу "Моссада" Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.

    Решение о назначении передано на рассмотрение Консультативному комитету по высшим назначениям.

    Канцелярия сообщает, что Гофман "поддерживал постоянную координацию со всеми разведывательными и силовыми структурами, особенно с Моссадом".

    Российские СМИ в свою очередь отмечают, что Гофман родился в Беларуси в 1976 году, в 1990 году репатриировался с семьей в Израиль, где начал военную карьеру, начав со службы в бронетанковых войсках

    Биньямин Нетаньяху Моссад Роман Гофман ЦАХАЛ назначение
    Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edib
    Elvis

    Последние новости

    15:29

    АБР готов усилить поддержку Азербайджана в сфере "зеленого" и цифрового транспорта

    Инфраструктура
    15:26

    Пашинян: Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению

    В регионе
    15:23

    Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

    В регионе
    15:21

    МВФ утвердил для Армении новый кредит на сумму свыше $170 млн

    В регионе
    15:07

    Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

    Другие страны
    14:55

    Эксперт: цена золота может подняться до $4500 за унцию

    Бизнес
    14:52

    Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

    Другие страны
    14:51

    Байрамов и Даути обсудили возможности продвижения стратегического партнерства

    Внешняя политика
    14:49

    Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых

    Происшествия
    Лента новостей