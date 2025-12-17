WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda heyvandarlıq sektorunun əsas problemləri açıqlanıb

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:48
    Azərbaycanda heyvandarlıq sektorunun əsas problemləri açıqlanıb
    Məcnun Məmmədov

    Azərbaycanda heyvandarlıq sektoru ilə bağlı aparılan təhlillər əsas problemlər kimi cins heyvanların ümumi sürüdə xüsusi çəkisinin aşağı olmasını, yerli cinslərin məhsuldarlıq göstəricilərinin zəifliyini, maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının məhdudluğunu və kiçik təsərrüfatlarda istehsal olunan məhsulların emala cəlb edilməsində mövcud çətinlikləri ön plana çıxarır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda rəhbərlik etdiyi qurumun dəstəyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən "Süd və ət istehsalı üzrə mövcud problemlər və qida təhlükəsizliyi sahəsinə təsirlərin qiymətləndirilməsi" mövzusunda ictimai müzakirədə bildirib.

    "Bu problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılması və özünütəminat səviyyəsinin yüksəldilməsi, rəqabətqabiliyyətli dəyər zəncirinin formalaşdırılması, damazlıq işinin və süni mayalanma sisteminin təkmilləşdirilməsi, aqrar xidmətlərin institusional əsaslarının gücləndirilməsi və otlaq resurslarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi prioritet istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir. Bu çərçivədə istehsal xərclərinin qismən subsidiyalaşdırılması, investisiya təşviqlərinin genişləndirilməsi və vergi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə yeni siyasət təşəbbüsləri formalaşdırılmaqda və aidiyyəti qurumlarla müzakirə olunmaqdadır. Əminik ki, həyata keçirilən bu kompleks və ardıcıl tədbirlər heyvandarlıq sektorunda məhsuldarlığın yüksəldilməsinə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə və kənd yerlərində sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcək", - deyə o qeyd edib.

    Məcnun Məmmədov heyvandarlıq

    Son xəbərlər

    16:09

    Premyer Liqa: Təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaq

    ASK
    16:08

    Nazirlik rəsmisi: "Otlaq və biçənək sahələrində yem ehtiyatı azalıb"

    ASK
    16:07

    Rusiya və İran 2026-2028-ci illər üçün diplomatik qurumların məsləhətləşmələri planını imzalayıb

    Digər ölkələr
    16:06
    Foto

    "SOCAR Hackathon 2025" tədbiri keçirilib

    Energetika
    16:02

    Azərbaycan Qazaxıstana badam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:01

    Milli Observatoriya növbəti "Sosial Jurnalistika" təlimini keçirib

    Elm və təhsil
    16:01

    Orxan Məmmədov: "Dabaq xəstəliyi idxalın artmasına səbəb olub"

    ASK
    15:59
    Foto

    Azərbaycan və Oman enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti