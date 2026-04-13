Арагчи: С США велся добросовестный диалог для прекращения войны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что с США велся добросовестный диалог для прекращения войны.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе самых интенсивных переговоров на высшем уровне за последние 47 лет Иран вел с США добросовестный диалог с целью прекращения войны.

Арагчи отметил, что достижение "Исламабадского меморандума" также было возможно.

"Однако, когда нас отделяли от "Исламабадского меморандума" всего несколько сантиметров, мы столкнулись с максимализмом и блокадой", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана также заявил, что США не извлекли уроков из войны.

"Добро порождает добро, а враждебность - враждебность", - добавил Арагчи.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года договорились о двухнедельном перемирии. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США.