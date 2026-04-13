На Гаити при давке у крепости Лаферьер погибли 25 человек

На севере Гаити в результате давки у исторической крепости Лаферьер погибли 25 человек, еще 30 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил Associated Press со ссылкой на Национальную полицию страны.

По данным полиции, инцидент произошел 11 апреля во время массового посещения цитадели. Власти уточнили, что расследование продолжается, а граждан призвали не распространять неподтвержденные сведения.

Как отмечают местные власти, к трагедии, по предварительной информации, привели сильное скопление людей и недостатки в организации потока посетителей. Часть пострадавших была доставлена в больницы, несколько человек числились пропавшими.

Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Крепость Лаферьер, расположенная недалеко от города Мило, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.