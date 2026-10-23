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    Эстония осудила российский удар по торговому судну с гражданами Азербайджана и Украины

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 16:49
    Эстония осудила российский удар по торговому судну с гражданами Азербайджана и Украины

    Эстония осудила российский удар беспилотника по торговому судну у берегов Румынии, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.

    "Последний удар российского беспилотника по торговому судну у берегов Румынии, в результате которого погиб один моряк и трое пропали без вести, знаменует собой очередную эскалацию российской политики в Черном море. Мои соболезнования семье погибшего. Мои мысли с теми, кто до сих пор числится пропавшим без вести, и их близкими",- написал он.

    Цахкна подчеркнул, что неоднократные нападения России на торговые суда нарушают международное право, ставят под угрозу жизни мирных людей и подрывают свободу судоходства.

    "Эстония выражает полную солидарность с Румынией и продолжает тесно сотрудничать с партнерами из ЕС и НАТО",- написал он.

    Отметим, что сегодня торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил атаку России на торговое судно "Хорев" в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

    Российско-украинский конфликт Маргус Цахкна Эстония Черное море
    Estoniya azərbaycanlıların olduğu ticarət gəmisinə Rusiyanın zərbəsini pisləyib
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