Эстония осудила российский удар по торговому судну с гражданами Азербайджана и Украины

Эстония осудила российский удар беспилотника по торговому судну у берегов Румынии, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.

"Последний удар российского беспилотника по торговому судну у берегов Румынии, в результате которого погиб один моряк и трое пропали без вести, знаменует собой очередную эскалацию российской политики в Черном море. Мои соболезнования семье погибшего. Мои мысли с теми, кто до сих пор числится пропавшим без вести, и их близкими",- написал он.

Цахкна подчеркнул, что неоднократные нападения России на торговые суда нарушают международное право, ставят под угрозу жизни мирных людей и подрывают свободу судоходства.

"Эстония выражает полную солидарность с Румынией и продолжает тесно сотрудничать с партнерами из ЕС и НАТО",- написал он.

Отметим, что сегодня торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил атаку России на торговое судно "Хорев" в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.