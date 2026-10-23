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    ЕАБР стал соучредителем фонда прямых инвестиций для Центральной Азии и Закавказья

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 16:49
    ЕАБР стал соучредителем фонда прямых инвестиций для Центральной Азии и Закавказья

    Евразийский банк развития (ЕАБР) вместе с партнерами из Китая, Омана, Турции и Узбекистана выступает в качестве соучредителя нового Фонда прямых инвестиций Центральной Азии и Закавказья (CACPEF).

    Как передает Report со ссылкой на ЕАБР, формирование фонда нацелено на мобилизацию долгосрочного капитала и отраслевых ресурсов в целях содействия промышленному росту и финансовой поддержки перспективных предприятий региона.

    Соучредителями проекта помимо ЕАБР выступили Китайская инвестиционная корпорация (CIC), Инвестиционное управление Омана (OIA), Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (UFRD), турецкий фонд OYAK, а также компания Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. В перспективе к финансированию фонда предполагается подключать и другие институциональные структуры, в том числе суверенные фонды благосостояния, региональные банки развития и пенсионные фонды.

    По словам инициаторов проекта, CACPEF консолидирует финансовые средства и экспертный потенциал инвесторов из Китая, государств Ближнего Востока и Евразийского пространства. Фонд призван открыть компаниям Центральной Азии и Закавказья доступ к современным технологиям, рыночным возможностям и международному отраслевому опыту.

    В ЕАБР отмечают, что участие банка в данной инициативе полностью соответствует положениям обновленной стратегии организации на 2027-2031 годы, приоритетным направлением которой обозначено привлечение международного капитала в государства-участники банка.

    "Компании Центральной Азии и Закавказья испытывают потребность в долгосрочном капитале для масштабирования бизнеса и освоения новых рынков. Сотрудничество с партнерами из Китая, Омана, Узбекистана и Турции даст возможность соединить международный инвестиционный потенциал с нашей глубокой экспертизой в регионе. Для ЕАБР участие в подготовке фонда - один из инструментов привлечения дополнительных ресурсов в экономики государств-участников и содействия развитию региональных компаний", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правления ЕАБР Данияра Имангалиева.

    Новая инициатива осуществляется в контексте стратегии банка по укреплению позиций на рынках Китая и Ближнего Востока. Так, 6 октября 2026 года ЕАБР и Министерство финансов Омана заключили базовое соглашение об условиях деятельности банка в Султанате, что запустило процедуру присоединения Омана к числу участников ЕАБР. Помимо этого, банк ведет активную работу через представительство в международном финансовом центре Абу-Даби (ADGM), а в октябре 2026 года успешно осуществил дебютное размещение димсам облигаций (долговые ценные бумаги в китайских юанях) в Гонконге.

    Фонд прямых инвестиций Евразийский банк развития (ЕАБР)
    EDB Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz üçün birbaşa investisiyalar fondunun həmtəsisçisi olub
    EDB becomes co-founder of private equity fund for Central Asia, South Caucasus
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