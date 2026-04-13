Ирландия снижает налоги на топливо на €505 млн на фоне массовых протестов

Правительство Ирландии объявило о снижении налогов на автомобильное топливо на сумму более €505 млн на фоне продолжающихся по всей стране протестов, нарушивших работу портов, автодорог и объектов топливной инфраструктуры.

Как передают Report со ссылкой на Politico, об этом решении сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Отмечается, что заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как полиция разогнала участников акций в портах Голуэй и Фойнс, а также на улице О"Коннелл в центре Дублина, где с начала недели были заблокированы движение тракторов и грузовиков.

Кроме того, днем ранее правоохранители при поддержке военных сняли блокаду с единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Уайтгейте в графстве Корк.

По словам главы правительства, пакет мер не следует расценивать как уступку участникам несанкционированных акций. Он подчеркнул, что решение вырабатывалось совместно с официальными организациями перевозчиков и фермеров, а прямые переговоры с "неизбранными" лидерами протестов власти вести не намерены.

Отмечается, что за последнюю неделю беспорядки нанесли серьезный ущерб цепочкам поставок топлива в Ирландии.