    • 13 апреля, 2026
    • 02:47
    Ирландия снижает налоги на топливо на €505 млн на фоне массовых протестов

    Правительство Ирландии объявило о снижении налогов на автомобильное топливо на сумму более €505 млн на фоне продолжающихся по всей стране протестов, нарушивших работу портов, автодорог и объектов топливной инфраструктуры.

    Как передают Report со ссылкой на Politico, об этом решении сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

    Отмечается, что заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как полиция разогнала участников акций в портах Голуэй и Фойнс, а также на улице О"Коннелл в центре Дублина, где с начала недели были заблокированы движение тракторов и грузовиков.

    Кроме того, днем ранее правоохранители при поддержке военных сняли блокаду с единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Уайтгейте в графстве Корк.

    По словам главы правительства, пакет мер не следует расценивать как уступку участникам несанкционированных акций. Он подчеркнул, что решение вырабатывалось совместно с официальными организациями перевозчиков и фермеров, а прямые переговоры с "неизбранными" лидерами протестов власти вести не намерены.

    Отмечается, что за последнюю неделю беспорядки нанесли серьезный ущерб цепочкам поставок топлива в Ирландии.

    Ирландия Снижение налогов на автомобильное топливо Протесты в Ирландии
    İrlandiya kütləvi etirazlar fonunda yanacaq vergilərini azaldır

