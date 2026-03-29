WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır
Digər ölkələr
- 29 mart, 2026
- 06:38
Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Washington Post" qəzeti Amerika rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
Planlara xüsusi təyinatlı qüvvələrin və adi piyadaların basqınları daxil ola bilər. Belə ki, Prezident Donald Trampın bu planlardan hər hansı birini təsdiqləyib-təsdiqləməyəcəyi hələlik məlum deyil.
Tramp administrasiyası İrandakı müharibənin beşinci həftəsinə qədəm qoyduğu bir vaxtda ABŞ dəniz piyadalarını Yaxın Şərqə göndərib və həmçinin ABŞ ordusunun 82-ci Hava-Desant Diviziyasından minlərlə əsgəri bölgəyə göndərməyi planlaşdırır.
Son xəbərlər
07:53
07:09
06:38
WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşırDigər ölkələr
06:15
05:41
05:13
04:48
04:09
03:41