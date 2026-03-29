WP: Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране
- 29 марта, 2026
- 06:11
Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране.
Как передает Report, об этом накануне сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Согласно газете, планы могут включать рейды подразделений специального назначения и обычных пехотных войск. По данным издания, пока неясно, одобрит ли президент Дональд Трамп какой-либо из этих планов.
Напомним, администрация Трампа направила морских пехотинцев США на Ближний Восток, поскольку война в Иране продолжается уже пятую неделю, а также планирует отправить в регион тысячи солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
06:32
Тофик Мусаев одержал первую победу в UFCИндивидуальные
06:11
WP: Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране
05:36
В Австралии после шторма "Нарелле" сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабженииДругие страны
05:04
В Сирии заявили об атаке беспилотников из Ирака на военную базу КасракДругие страны
04:37
Aluminium Bahrain подтвердила атаку на свои объекты со стороны ИранаДругие страны
04:08
КСИР пригрозил ударами по американским университетам на Ближнем ВостокеВ регионе
03:33
Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в СШАДругие страны
03:05
Ким Чен Ын проинспектировал спецназ на фоне военного усиления КНДРДругие страны
02:39