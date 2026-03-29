    WP: Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране

    29 марта, 2026
    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране.

    Как передает Report, об этом накануне сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

    Согласно газете, планы могут включать рейды подразделений специального назначения и обычных пехотных войск. По данным издания, пока неясно, одобрит ли президент Дональд Трамп какой-либо из этих планов.

    Напомним, администрация Трампа направила морских пехотинцев США на Ближний Восток, поскольку война в Иране продолжается уже пятую неделю, а также планирует отправить в регион тысячи солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

