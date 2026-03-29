    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Polşa Prezidenti Karol Navrotski ABŞ-yə səfəri zamanı Avropa Birliyinin siyasətini tənqid edib.

    "Report"un "RMF FM"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Polşa lideri Dallasda keçirilən CPAC mühafizəkar konfransında çıxışı zamanı bu fikirlərini bölüşüb.

    O bildirib ki, Avropa İttifaqında qərarlar tez-tez bürokratlar tərəfindən sağlam düşüncəyə zidd olaraq qəbul edilir və bu, onun fikrincə, Avropanı gücləndirmək əvəzinə, zəiflədir.

    Navrotski həmçinin Aİ-nin enerji siyasətinin həyata keçirilmə tempindən narazılığını ifadə edərək, onun çox tez və iqtisadi təhlükəsizlik baxımından lazımi tədbirlər görülmədən həyata keçirildiyini qeyd edib.

    Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в США

    Son xəbərlər

    06:15

    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    04:48

    Makron Bərzaniyə zəng edərək dəstəyini bildirib

    Digər ölkələr
    04:09

    Sorğu: Jey Di Vens Trampın varisləri arasında liderdir

    Digər ölkələr
    03:41

    İran Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli şəxsi öldürülüb

    Region
    03:18

    Səudiyyə Ərəbistanı Hörmüz boğazından yan keçən neft kəmərini tam gücü ilə işə salıb

    Digər ölkələr
    02:37

    "Hizbullah" Livanın cənubundakı İsrail əsgərlərini bombalayıb

    Digər ölkələr
    02:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti