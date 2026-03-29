Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib
Digər ölkələr
- 29 mart, 2026
- 06:15
Polşa Prezidenti Karol Navrotski ABŞ-yə səfəri zamanı Avropa Birliyinin siyasətini tənqid edib.
"Report"un "RMF FM"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Polşa lideri Dallasda keçirilən CPAC mühafizəkar konfransında çıxışı zamanı bu fikirlərini bölüşüb.
O bildirib ki, Avropa İttifaqında qərarlar tez-tez bürokratlar tərəfindən sağlam düşüncəyə zidd olaraq qəbul edilir və bu, onun fikrincə, Avropanı gücləndirmək əvəzinə, zəiflədir.
Navrotski həmçinin Aİ-nin enerji siyasətinin həyata keçirilmə tempindən narazılığını ifadə edərək, onun çox tez və iqtisadi təhlükəsizlik baxımından lazımi tədbirlər görülmədən həyata keçirildiyini qeyd edib.
