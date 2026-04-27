İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb

    Region
    • 27 aprel, 2026
    • 18:57
    Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb

    İran dünyanın ən böyük supergücünə müqavimət göstərir və ABŞ məqsədlərinin heç birinə nail olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi rusiyalı jurnalistin sualına cavabda deyib.

    "İran dünyanın ən böyük supergücünə qarşı müqavimət göstərir və ABŞ məqsədlərinin heç birinə nail olmayıb", - o bildirib və əlavə edib ki, Ağ Evin İranla danışıqlar istəyi də bundan qaynaqlanır.

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən əvvəl verilən müsahibədə Əraqçi Tehran-Moskva strateji tərəfdaşlığından da bəhs edib və İran-Rusiya əməkdaşlığının davam etdiyini qabardıb.

    ABŞ-İran danışıqları Abbas Əraqçi Rusiya

    Son xəbərlər

    19:26

    Prezident: Biz Azərbaycanda böyük potensialı olan bərpaolunan enerji sahəsini fəal şəkildə inkişaf etdiririk

    Xarici siyasət
    19:25

    Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlər

    Xarici siyasət
    19:24

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın maliyyə və iqtisadi vəziyyəti sabitdir

    Daxili siyasət
    19:23
    Foto

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:11

    İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    18:57

    Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb

    Region
    18:39
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

    Hərbi
    18:37

    WUF13 Festivalının axşam proqramlarında dəyişikliklər edilib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Fon der Lyayen və Madyar Macarıstan üçün 17 milyard avronun blokadadan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti