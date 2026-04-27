Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb
- 27 aprel, 2026
- 18:57
İran dünyanın ən böyük supergücünə müqavimət göstərir və ABŞ məqsədlərinin heç birinə nail olmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi rusiyalı jurnalistin sualına cavabda deyib.
"İran dünyanın ən böyük supergücünə qarşı müqavimət göstərir və ABŞ məqsədlərinin heç birinə nail olmayıb", - o bildirib və əlavə edib ki, Ağ Evin İranla danışıqlar istəyi də bundan qaynaqlanır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən əvvəl verilən müsahibədə Əraqçi Tehran-Moskva strateji tərəfdaşlığından da bəhs edib və İran-Rusiya əməkdaşlığının davam etdiyini qabardıb.
