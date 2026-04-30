    • 30 aprel, 2026
    Paşinyan Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərini çox mühüm hadisə adlandırıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərini çox mühüm hadisə adlandırıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    "Mən iki ölkənin baş nazir müavinlərinin qarşılıqlı səfərlərini sülh prosesi çərçivəsində tarixi hesab edirəm. Mən çox şadam ki, biz bu mərhələyə çatdıq", - o deyib.

    Paşinyan, həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər daim yaxşılaşmalı, sülh isə tədricən möhkəmlənməlidir.

    "Normal və uzunmüddətli perspektivdə mehriban qonşuluq münasibətləri qurmaq lazımdır", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, aprelin 29-da baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdə olub.

    Пашинян назвал визит Мустафаева в Армению очень важным событием
    Pashinyan calls Azerbaijani deputy PM's Armenia visit historic

    Son xəbərlər

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti