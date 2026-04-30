Пашинян назвал визит Мустафаева в Армению очень важным событием

Премьер Армении Никол Пашинян назвал визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он сказал на брифинге.

"Я считаю взаимные визиты заместителей премьер-министров двух стран историческими, в рамках логики мирного процесса. Я очень рад, что мы достигли этой вехи", - сказал он.

Пашинян также добавил, что отношения между Азербайджаном и Арменией должны постоянно улучшаться, а мир должен постепенно укрепляться.

"Необходимо установить нормальные и, в долгосрочной перспективе, добрососедские отношения", - подчеркнул он.

Отметим, что 29 апреля делегация Азербайджана под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева находилась с визитом в Армении.