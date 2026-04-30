    Azərbaycan Seulda "Dövlət müəssisələrinin qlobal konfransı"nda iştirak edib

    Maliyyə
    30 aprel, 2026
    • 13:05
    Azərbaycan Seulda Dövlət müəssisələrinin qlobal konfransında iştirak edib

    Maliyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Dünya Bankının dəvəti ilə Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda keçirilən "Dövlət müəssisələrinin qlobal konfransı" adlı beynəlxalq tədbirdə iştirak edib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, dövlət maliyyə idarəetməsi sahəsində müxtəlif ölkələrin hökumət nümayəndələri, dövlət müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutları və Koreyanın müvafiq qurumlarının yüksək səviyyəli təmsilçilərinin qatıldığı konfrans dövlət maliyyə idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və peşəkar təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə keçirilib.

    Tədbirdə Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru Fərid Baxşıyev "Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş monitorinq sisteminin tətbiqi" mövzusunda təqdimatla çıxış edərək ölkəmizin bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər və tətbiq olunan yanaşmalar barədə məlumat verib, iştirakçıların suallarını cavablandırıb.

    Səfər zamanı nümayəndə heyəti Dünya Bankının İdarəetmə üzrə qlobal direktoru Arturo Gutierrezlə, habelə dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi sahəsində qabaqcıl təcrübələrdən biri hesab olunan Koreya təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə Koreyanın Maliyyə və İqtisadiyyat nazirliklərinin səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılıb, dövlət müəssisələrinin monitorinqi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrin analoji qurumlarının nümayəndələri ilə keçirilən görüşlərdə dövlət müəssisələrinin idarə olunması və monitorinqi sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Konfrans çərçivəsində, həmçinin Maliyyə Nazirliyinin nümayəndə heyətinin Koreyanın seçilmiş dövlət müəssisələrinə tanışlıq səfərləri təşkil edilib.

    Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле
    Azerbaijan presents state company monitoring experience at Seoul conference

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti