    Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле

    Финансы
    • 30 апреля, 2026
    • 13:33
    Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле

    Делегация Министерства финансов Азербайджана приняла участие в международной конференции по государственным предприятиям в Сеуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, визит состоялся по приглашению Всемирного банка.

    Мероприятие собрало представителей правительств различных стран, руководителей госкомпаний, международных финансовых институтов, а также профильных структур Южной Кореи. Основной целью конференции стало укрепление сотрудничества в сфере государственного финансового управления и обмен профессиональным опытом.

    Директор Агентства по мониторингу государственных предприятий Минфина Фарид Бахшиев выступил с презентацией на тему "Применение централизованной системы мониторинга в Азербайджане". Он представил достижения страны в данной сфере, рассказал о применяемых подходах и ответил на вопросы участников.

    Азербайджанская делегация также провела встречи с глобальным директором Всемирного банка по управлению Артуро Гутьерресом, а также с уполномоченными представителями министерств финансов и экономики Южной Кореи.

    Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле
    Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле
    Минфин Азербайджана Южная Корея Международная конференция
    Azərbaycan Seulda "Dövlət müəssisələrinin qlobal konfransı"nda iştirak edib
    Azerbaijan presents state company monitoring experience at Seoul conference

