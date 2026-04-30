Азербайджан представил опыт мониторинга госкомпаний на конференции в Сеуле

Делегация Министерства финансов Азербайджана приняла участие в международной конференции по государственным предприятиям в Сеуле.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, визит состоялся по приглашению Всемирного банка.

Мероприятие собрало представителей правительств различных стран, руководителей госкомпаний, международных финансовых институтов, а также профильных структур Южной Кореи. Основной целью конференции стало укрепление сотрудничества в сфере государственного финансового управления и обмен профессиональным опытом.

Директор Агентства по мониторингу государственных предприятий Минфина Фарид Бахшиев выступил с презентацией на тему "Применение централизованной системы мониторинга в Азербайджане". Он представил достижения страны в данной сфере, рассказал о применяемых подходах и ответил на вопросы участников.

Азербайджанская делегация также провела встречи с глобальным директором Всемирного банка по управлению Артуро Гутьерресом, а также с уполномоченными представителями министерств финансов и экономики Южной Кореи.