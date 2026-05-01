    Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 01 may, 2026
    • 01:30
    Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Goranboyda bir nəfərin ölümü, daha bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarovlu kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Goranboyunn Azad kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü İlkin Cəfərovun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobil marketin dəmir hasarına çırpılıb.

    Qəza nəticəsində sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin, Azad kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Cavad Əliyev ağır xəsarətlər alıb.

    Yaralı Gəncə şəhəri A.Səhhət adına Birləşmiş Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Goranboy

