    30 aprel, 2026
    • 13:07
    Azmikroinvest BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Azmikroinvest" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 269 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 22,3 % çoxdur.

    Ötən il "Azmikroinvest"in vergiyəqədərki mənfəəti 336 min manat (illik müqayisədə 22,2 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 67 min manat (21,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Azmikroinvest"in aktivləri 2,696 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 22,8 % çoxdur. Bunun 2,397 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 16 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Azmikroinvest"in öhdəlikləri 32,8 % artaraq 449 min manata, balans kapitalı isə 20,9 % artaraq 2,247 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 20,7 % artaraq 1,978 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Azmikroinvest" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun yeganə təsisçisi Aysel Quliyevadır.

    Azmikroinvest MMC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Maliyyə hesabatı
    Чистая прибыль НБКО Azmikroinvest выросла на 22%

