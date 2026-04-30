Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Финансы
    • 30 апреля, 2026
    • 13:43
    Чистая прибыль НБКО Azmikroinvest выросла на 22%

    Небанковская кредитная организация (НБКО) Azmikroinvest завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 269 тыс. манатов, что на 22,3% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, в прошлом году доналоговая прибыль Azmikroinvest составила 336 тыс. манатов (на 22,2% больше в годовом сравнении), а выплаты по налогу на прибыль - 67 тыс. манатов (на 21,8% больше).

    На 1 января текущего года активы Azmikroinvest составили 2,696 млн манатов, что на 22,8% больше в годовом сравнении. Из них 2,397 млн манатов приходится на кредиты, выданные клиентам. В 2025 году кредитный портфель НБКО вырос на 16%.

    В отчетном периоде обязательства Azmikroinvest выросли на 32,8%, достигнув 449 тыс. манатов, балансовый капитал увеличился на 20,9%, составив 2,247 млн манатов, в том числе уставный капитал вырос на 20,7%, достигнув 1,978 млн манатов.

    Напомним, что Azmikroinvest был создан в 2014 году. Ее единственным учредителем является Айсель Гулиева.

    Azmikroinvest
    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей