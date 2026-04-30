Чистая прибыль НБКО Azmikroinvest выросла на 22%

Небанковская кредитная организация (НБКО) Azmikroinvest завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 269 тыс. манатов, что на 22,3% больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, в прошлом году доналоговая прибыль Azmikroinvest составила 336 тыс. манатов (на 22,2% больше в годовом сравнении), а выплаты по налогу на прибыль - 67 тыс. манатов (на 21,8% больше).

На 1 января текущего года активы Azmikroinvest составили 2,696 млн манатов, что на 22,8% больше в годовом сравнении. Из них 2,397 млн манатов приходится на кредиты, выданные клиентам. В 2025 году кредитный портфель НБКО вырос на 16%.

В отчетном периоде обязательства Azmikroinvest выросли на 32,8%, достигнув 449 тыс. манатов, балансовый капитал увеличился на 20,9%, составив 2,247 млн манатов, в том числе уставный капитал вырос на 20,7%, достигнув 1,978 млн манатов.

Напомним, что Azmikroinvest был создан в 2014 году. Ее единственным учредителем является Айсель Гулиева.