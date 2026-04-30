    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 13:07
    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçib

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi balansındakı 7 xidməti avtomobilin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Atəşgah Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 4 061 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 5 909 manat ödənilib.

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi Kasko sığorta Atəşgah Sığorta ASC Meqa Sığorta ASC

