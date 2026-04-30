    SOCAR I rübə dair qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    30 aprel, 2026
    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 2026-cı ilin I rübünə dair qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan bildirilib.

    Məlumata əsasən, cari ilin birinci rübündə SOCAR tərəfindən 13 min metrə yaxın qazma işləri həyata keçirilib. Şirkətin müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlarda hesabat dövründə 1,67 milyon ton neft, həmçinin 1,85 milyard kubmetr qaz hasil olunub. Ölkə üzrə qaz hasilatı 0,4 % artaraq 12,64 milyard kubmetr təşkil edib. Ümumilikdə isə, 2026-cı ilin birinci rübü üzrə Azərbaycanda 6,63 milyon ton xam neft hasil olunub.

    Hesabat dövründə SOCAR tərəfindən xarici bazarlara ixrac edilən neft həcmləri 3,52 milyon ton təşkil edib. Buraya şirkətin öz imkanları ilə çıxardığı neft həcmləri ilə birlikdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq konsorsiumlar tərəfindən hasil olunan neftin Azərbaycan dövlətinə və SOCAR-a məxsus mənfəət payları da daxildir. Ölkə üzrə təbii qaz istehlakı 4,76 milyard kubmetr, qaz ixracı isə 6,9 % artaraq 6,5 milyard kubmetr təşkil edib.

    Cari ilin birinci rübündə SOCAR tərəfindən 1,45 milyon ton neft, 636 milyon kubmetr qaz emal edilib. Neft emalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,7 % artıb. SOCAR-ın Azərbaycandakı müəssisələrində istehsal olunan 394 min tondan çox neft, neft-kimya və qaz-kimya məhsulları xarici bazarlara ixrac edilib.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Neft ixracı Təbii qaz istehlakı
    SOCAR подвел итоги I квартала: экспорт нефти превысил 3,5 млн тонн
    SOCAR's 1Q26 results: Oil exports exceed 3.5M tons

