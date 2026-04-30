    SOCAR подвел итоги I квартала: экспорт нефти превысил 3,5 млн тонн

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR обнародовала последние показатели бурения, добычи, переработки и экспорта за первый квартал 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, в январе–марте текущего года компанией было выполнено около 13 тыс. метров буровых работ.

    На месторождениях, которые SOCAR эксплуатирует самостоятельно или в качестве основного акционера, за отчетный период добыто 1,67 млн тонн нефти и 1,85 млрд кубометров газа. В целом по стране добыча газа выросла на 0,4% и составила 12,64 млрд кубометров, а общий объем добычи нефти в Азербайджане достиг 6,63 млн тонн.

    За отчетный период объемы нефти, экспортированной SOCAR на внешние рынки, составили 3,52 млн тонн. В этот показатель включены как объемы нефти, добытой самой компанией, так и добыча международных консорциумов.

    Потребление природного газа в Азербайджане составило 4,76 млрд кубометров, при этом экспорт газа увеличился на 6,9% - до 6,5 млрд кубометров.

    В первом квартале SOCAR переработала 1,45 млн тонн нефти и 636 млн кубометров газа. Объем нефтепереработки вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, более 394 тыс. тонн нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях компании в Азербайджане, было экспортировано на зарубежные рынки.

    SOCAR I rübə dair qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    SOCAR's 1Q26 results: Oil exports exceed 3.5M tons

