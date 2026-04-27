Əraqçi: Bütün dünya İranın Rusiya kimi müttəfiqlərinin olduğunu görüb
Region
- 27 aprel, 2026
- 18:10
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə bəyan edib ki, bütün dünya ABŞ ilə qarşıdurmada İranın real gücünü görüb və aydın olub ki, İslam Respublikası sabit, möhkəm və qüdrətli bir sistemdir.
"Report" xəbər verir ki, A. Əraqçi bu barədə özünün "Telegram" kanalında yazıb.
"Bütün dünya ABŞ ilə qarşıdurmada İranın real gücünü görüb və aydın olub ki, İslam Respublikası sabit, möhkəm və qüdrətli bir sistemdir", - o bildirib və əlavə edib ki, son müharibədə İranın Rusiya kimi dost və müttəfiqlərinin olduğu müəyyənləşib.
Qeyd edək ki, A. Əraqçi Pakistan və Omandan sonra Rusiyaya səfər edib.
19:26
Prezident: Biz Azərbaycanda böyük potensialı olan bərpaolunan enerji sahəsini fəal şəkildə inkişaf etdiririkXarici siyasət
19:25
Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlərXarici siyasət
19:24
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın maliyyə və iqtisadi vəziyyəti sabitdirDaxili siyasət
19:23
Foto
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:11
İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblərRegion
18:57
Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıbRegion
18:39
Foto
Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədirHərbi
18:37
WUF13 Festivalının axşam proqramlarında dəyişikliklər edilib - YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:24