İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

    Sankt-Peterburqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi arasında görüş keçirilir.

    Bu barədə "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir.

    Rusiya tərəfdən görüşdə XİN başçısı Sergey Lavrov, prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov, RF Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi İqor Kostyukov iştirak edir.

    İran nümayəndə heyətinin tərkibinə Əraqçi il yanaşı, İran XİN başçısının müavini Kazım Qərib-Abadi və İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali daxildir. Rusiya Prezidenti görüşdə Moskvanın Yaxın Şərqdə sülhün daha tez bərqərar olması üçün İranın və regionun digər ölkələrinin maraqlarına uyğun olaraq əlindən gələni edəcəyini bildirib.

    Putin əlavə edib ki, ötən həftə İranın ali lideri Müctəba Xameneidən məktub alıb.

    Öz növbəsində, Əraqçi vurğulayıb ki, Tehranın Moskva ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlığa əsaslanır və bundan sonra da "möhkəmlənəcək".

    Qeyd edək ki, Rusiya Əraqçinin beynəlxalq turne çərçivəsində səfər etdiyi üçüncü ölkədir. Bu turne çərçivəsində o, aprelin 24-dən etibarən Pakistan və Omanda olub.

    Путин и Арагчи проводят встречу в Санкт-Петербурге

    Son xəbərlər

    17:52

    SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilib

    Energetika
    17:50

    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    17:47

    Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıb

    Biznes
    17:45

    Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıb

    Maliyyə
    17:45

    "Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    17:41

    ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılır

    Maliyyə
    17:37
    Foto

    Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"

    Biznes
    17:33

    AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib

    Maliyyə
    17:28
    Foto

    Azərbaycan "Yaşıl büdcə"nin tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti