Путин и Арагчи проводят встречу в Санкт-Петербурге

    Президент России Владимир Путин в понедельник проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

    С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    В состав иранской делегации, помимо Арагчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Президент РФ на встрече отметил, что Москва будет делать все, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил скорее: "Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее".

    Путин также добавил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Глава МИД Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Тегерана с Москвой представляют стратегическое партнерство и дальше они "будут укрепляться".

    Отметим, что Россия является третьей страной, которой Арагчи посещает в рамках международного турне, в рамках которого он с 24 апреля посетил Пакистан и Оман.

    Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

    Последние новости

    17:58

    Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в год

    Энергетика
    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей