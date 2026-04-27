Путин и Арагчи проводят встречу в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В состав иранской делегации, помимо Арагчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Президент РФ на встрече отметил, что Москва будет делать все, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил скорее: "Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее".

Путин также добавил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Глава МИД Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Тегерана с Москвой представляют стратегическое партнерство и дальше они "будут укрепляться".

Отметим, что Россия является третьей страной, которой Арагчи посещает в рамках международного турне, в рамках которого он с 24 апреля посетил Пакистан и Оман.