Путин и Арагчи проводят встречу в Санкт-Петербурге
- 27 апреля, 2026
- 16:59
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.
С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
В состав иранской делегации, помимо Арагчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Президент РФ на встрече отметил, что Москва будет делать все, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил скорее: "Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее".
Путин также добавил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Глава МИД Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Тегерана с Москвой представляют стратегическое партнерство и дальше они "будут укрепляться".
Отметим, что Россия является третьей страной, которой Арагчи посещает в рамках международного турне, в рамках которого он с 24 апреля посетил Пакистан и Оман.