Пентагон отзывает с Ближнего Востока авианосец USS Gerald R. Ford

Авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшее время покинет Ближний Восток и вернется на базу дислоцирования для капитального ремонта.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации, корабль может вернуться на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, уже в середине мая, однако точная дата остается неизвестной. Издание отмечает, что это приведет к значительной потере огневой мощи на фоне застоя в переговорах между США и Ираном.

На судне почти 10 месяцев несут службу около 4 500 моряков, к настоящему моменту авианосец провел в море 309 дней, что является рекордным сроком для современных кораблей ВМС США, пишет WP. За время службы корабль столкнулся с рядом проблем, включая пожар на борту и технические неисправности, в связи с чем требуется капитальный ремонт.

Отметим, что USS Gerald R. Ford является крупнейшим в мире военным кораблем.