Пентагон отзывает с Ближнего Востока авианосец USS Gerald R. Ford
    • 30 апреля, 2026
    • 00:17
    Авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшее время покинет Ближний Восток и вернется на базу дислоцирования для капитального ремонта.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

    Согласно информации, корабль может вернуться на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, уже в середине мая, однако точная дата остается неизвестной. Издание отмечает, что это приведет к значительной потере огневой мощи на фоне застоя в переговорах между США и Ираном.

    На судне почти 10 месяцев несут службу около 4 500 моряков, к настоящему моменту авианосец провел в море 309 дней, что является рекордным сроком для современных кораблей ВМС США, пишет WP. За время службы корабль столкнулся с рядом проблем, включая пожар на борту и технические неисправности, в связи с чем требуется капитальный ремонт.

    Отметим, что USS Gerald R. Ford является крупнейшим в мире военным кораблем.

    Операция США и Израиля против Ирана USS Gerald R. Ford
    Pentaqon Yaxın Şərqdəki "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisini geri çağırır
    USS Ford aircraft carrier to be heading home after record-breaking deployment

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей