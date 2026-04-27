    Fon der Lyayen və Madyar Macarıstan üçün 17 milyard avronun blokadadan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen və Macarıstanın gələcək Baş naziri Peter Madyar aprelin 29-da Avropa İttifaqının dondurulmuş 17 milyard avro vəsaitinin blokdan çıxarılması üçün Budapeştin həyata keçirməsi zəruri olan islahatları müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Avropa Komissiyasına istinadən məlumat yayıb.

    Agentlik bildirir ki, bu vəsaitin bir hissəsi, xüsusilə pandemiyadan sonrakı Bərpa Fondundan ayrılmış 11 milyard avro avqustun ortalarına qədər istifadə olunmalıdır, əks halda bu imkan birdəfəlik itiriləcək.

    Danışıqlar vəsaitin blokdan çıxarılması üzrə tədbirlərlə bağlı olacaq, lakin digər məsələləri - məsələn, Macarıstanın "Erasmus" tələbə mübadiləsi proqramına qayıdışını da əhatə edə bilər. Ölkənin proqramda iştirakı akademik azadlıqla bağlı narahatlıqlar səbəbindən 2023-cü ilin əvvəlindən dayandırılıb.

    Ursula fon der Lyayen Peter Madyar
    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии
    Hungary, EU to discuss terms of release for billions in blocked funds

    19:25

    Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlər

    Xarici siyasət
    19:24

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın maliyyə və iqtisadi vəziyyəti sabitdir

    Daxili siyasət
    19:23
    Foto

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:11

    İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    18:57

    Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb

    Region
    18:39
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

    Hərbi
    18:37

    WUF13 Festivalının axşam proqramlarında dəyişikliklər edilib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Fon der Lyayen və Madyar Macarıstan üçün 17 milyard avronun blokadadan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    18:20

    Andrey Babiş İlham Əliyevi Çexiyaya dəvət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti