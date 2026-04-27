    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 17:32
    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 29 апреля обсудят реформы, необходимые Будапешту для разблокировки замороженных 17 млрд евро средств Евросоюза.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

    Агентство сообщает, что часть этих средств, в частности, 11 млрд евро будут выделены из постпандемического Фонда восстановления.

    Переговоры будут сосредоточены на мерах по разблокировке средств, однако могут затронуть и другие вопросы - например, возвращение Венгрии в программу студенческого обмена Erasmus, участие в которой было приостановлено с начала 2023 года из-за опасений по поводу академической свободы.

    Напомним, что Еврокомиссия заблокировала 17 млрд из 27 млрд евро, предназначенных для Венгрии. Согласно информации, доступ к финансированию был заморожен из-за того, что уходящее правительство Виктора Орбана якобы не соответствовало стандартам ЕС в области верховенства права.

    Кроме того, Будапешт добивается получения 17 млрд евро из совместного оборонного заимствующего инструмента ЕС SAFE для модернизации своей оборонной промышленности.

    Урсула фон дер Ляйен Петер Мадьяр Венгрия Еврокомиссия
    Hungary, EU to discuss terms of release for billions in blocked funds

