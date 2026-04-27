Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 29 апреля обсудят реформы, необходимые Будапешту для разблокировки замороженных 17 млрд евро средств Евросоюза.

Агентство сообщает, что часть этих средств, в частности, 11 млрд евро будут выделены из постпандемического Фонда восстановления.

Переговоры будут сосредоточены на мерах по разблокировке средств, однако могут затронуть и другие вопросы - например, возвращение Венгрии в программу студенческого обмена Erasmus, участие в которой было приостановлено с начала 2023 года из-за опасений по поводу академической свободы.

Напомним, что Еврокомиссия заблокировала 17 млрд из 27 млрд евро, предназначенных для Венгрии. Согласно информации, доступ к финансированию был заморожен из-за того, что уходящее правительство Виктора Орбана якобы не соответствовало стандартам ЕС в области верховенства права.

Кроме того, Будапешт добивается получения 17 млрд евро из совместного оборонного заимствующего инструмента ЕС SAFE для модернизации своей оборонной промышленности.