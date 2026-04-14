ЕК: Венгрия должна срочно провести реформы для разморозки многомиллиардных средств ЕС

В Европейской комиссии заявили о готовности к "оперативному взаимодействию" с новым правительством Венгрии, однако сроки разморозки многомиллиардных средств ЕС будут зависеть от конкретных шагов Будапешта.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили на пресс-конференции в Брюсселе официальные представители Еврокомиссии.

По данным ЕК, на кону стоят значительные суммы. В общей сложности Венгрии недоступно около 17 млрд евро, включая около 10,4 млрд евро из Механизма восстановления и устойчивости (RRF), порядка 7–7,6 млрд евро из фонда сплочения (Cohesion Fund). Дополнительно Будапешт все еще на получил утверждение на заявку до 16 млрд евро кредитов в рамках оборонной программы ЕС (SAFE), а также лишен доступа к финансированию по программам Erasmus+ и Horizon Europe. Параллельно страна выплачивает штраф в размере около 1 млн евро в день по решению Суда Европейского союза за нарушения миграционного законодательства ЕС.

Особую срочность ситуации придает график использования средств RRF. Как отметили в Еврокомиссии, все ключевые реформы и показатели должны быть выполнены до конца августа 2026 года, а первые заявки на выплаты поданы уже в ближайшие месяцы.

Для доступа к средствам Венгрия должна достигнуть 27 так называемых "супер-вех", закрепленных в решении Совета ЕС еще в 2022 году. Они касаются, прежде всего, гарантий защиты финансовых интересов ЕС и укрепления независимости судебной системы.

При этом Еврокомиссия до сих пор не провела формальной оценки прогресса, поскольку Венгрия не подала ни одного запроса на выплату средств. Хотя отдельные реформы, в частности, в судебной сфере, уже предпринимались, их достаточность еще предстоит оценить.

По словам главы пресс-службы Паулы Пиньо, дальнейшее развитие событий зависит от нового правительства. "Первый шаг должен сделать Будапешт", - отметила она.

Теоретически у Венгрии есть возможность пересмотреть свой национальный план восстановления, сократив или изменив те реформы и инвестиции, которые невозможно реализовать в оставшиеся сроки. Однако и этот процесс требует срочных решений: пересмотр плана пока официально не представлен.

В Еврокомиссии также исключили возможность продления сроков программы: действующая правовая база предусматривает завершение всех процедур в установленные дедлайны.

Вопрос разморозки средств тесно связан с политическими ожиданиями ЕС от нового руководства страны. В Брюсселе заявили, что внимательно изучили первые заявления лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра , включая его проевропейскую риторику, однако подчеркнули: "Теперь нужно увидеть реальные действия".

При этом в Еврокомиссии отвергли предположения о возможных политических "сделках", например, обмене поддержки Венгрией помощи Украине на доступ к финансированию.

С учетом сжатых сроков и масштабов необходимых реформ, перед новым правительством стоит задача в кратчайшие сроки убедить Брюссель в готовности выполнить условия ЕС.