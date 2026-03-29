Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в США
29 марта, 2026
- 03:33
Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике политику Европейского союза в ходе визита в США.
Как передает Report со ссылкой на RMF FM, польский лидер своим мнением поделился, выступая на конференции консерваторов CPAC в Далласе.
По его словам, в ЕС решения нередко принимаются бюрократами вопреки здравому смыслу, что, по его мнению, не укрепляет Европу, а ослабляет ее.
Навроцкий также выразил недовольство темпами реализации энергетической политики Евросоюза, отметив, что она проводится слишком быстро и без должного учета экономической безопасности.
