Кароль Навроцкий раскритиковал политику ЕС во время визита в США

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике политику Европейского союза в ходе визита в США.

Как передает Report со ссылкой на RMF FM, польский лидер своим мнением поделился, выступая на конференции консерваторов CPAC в Далласе.

По его словам, в ЕС решения нередко принимаются бюрократами вопреки здравому смыслу, что, по его мнению, не укрепляет Европу, а ослабляет ее.

Навроцкий также выразил недовольство темпами реализации энергетической политики Евросоюза, отметив, что она проводится слишком быстро и без должного учета экономической безопасности.