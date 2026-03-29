Suriyanın hərbi bazasına İraq ərazisindən PUA-lar ilə hücum edilib
- 29 mart, 2026
- 08:54
Suriya ordusu bildirib ki, Haseke əyalətinin şimal-şərqindəki Kasraq hərbi bazasına İraq ərazisindən buraxılan dronlarla hücum edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bazaya dörd döyüş dronu tərəfindən zərbə endirilib.
Suriya tərəfi hücuma görə İraq hökumətini günahlandırıb. Zərbə nəticəsində yarana biləcək zərər və ya itki barədə məlumat verilməyib.
09:13
Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olubDigər ölkələr
08:54
Suriyanın hərbi bazasına İraq ərazisindən PUA-lar ilə hücum edilibDigər ölkələr
08:34
Yaponiya ordusu informasiya müharibəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıbDigər ölkələr
08:16
Meksikalı fəallar Dünya Kubokuna etiraz ediblərDigər ölkələr
07:53
İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyibRegion
07:09
"Aluminium Bahrain" şirkəti İrandan obyektlərinə hücum edildiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
06:38
WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşırDigər ölkələr
06:15
Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edibDigər ölkələr
05:41