Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Сирии заявили об атаке беспилотников из Ирака на военную базу Касрак

    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 05:04
    В Сирии заявили об атаке беспилотников из Ирака на военную базу Касрак

    Сирийская армия заявила, что военная база Касрак в провинции Хасеке на северо-востоке страны подверглась атаке беспилотников, запущенных с территории Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, в заявлении сирийских военных отмечается, что по базе были нанесены удары четырьмя боевыми дронами.

    Сирийская сторона возложила ответственность за атаку на иракское правительство.

    Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара пока не поступало.

    Отметим, что 24 марта действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки заявили об атаке на нефтяное месторождение Румейлан в сирийской провинции Хасеке. Тогда командование объединенными операциями сирийской армии сообщило, что с территории Ирака, из населенного пункта примерно в 20 км от сирийско-иракской границы, были выпущены пять ракет.

    Последние новости

