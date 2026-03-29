В Сирии заявили об атаке беспилотников из Ирака на военную базу Касрак
- 29 марта, 2026
- 05:04
Сирийская армия заявила, что военная база Касрак в провинции Хасеке на северо-востоке страны подверглась атаке беспилотников, запущенных с территории Ирака.
Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, в заявлении сирийских военных отмечается, что по базе были нанесены удары четырьмя боевыми дронами.
Сирийская сторона возложила ответственность за атаку на иракское правительство.
Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара пока не поступало.
Отметим, что 24 марта действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки заявили об атаке на нефтяное месторождение Румейлан в сирийской провинции Хасеке. Тогда командование объединенными операциями сирийской армии сообщило, что с территории Ирака, из населенного пункта примерно в 20 км от сирийско-иракской границы, были выпущены пять ракет.