Спецрейс AZAL эвакуировал более 200 граждан Азербайджана из Джидды

Более 200 граждан Азербайджана были эвакуированы из Саудовской Аравии в Баку специальным рейсом на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, самолет Boeing 787 Dreamliner "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Эвакуационный рейс был организован для граждан Азербайджана, чьи авиаперелеты были отменены из-за обострения ситуации в регионе. В результате операции более 200 человек благополучно вернулись в Азербайджан рейсом из аэропорта Джидды.