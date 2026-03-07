Спецрейс AZAL эвакуировал более 200 граждан Азербайджана из Джидды

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Более 200 граждан Азербайджана были эвакуированы из Саудовской Аравии в Баку специальным рейсом на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, самолет Boeing 787 Dreamliner "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Эвакуационный рейс был организован для граждан Азербайджана, чьи авиаперелеты были отменены из-за обострения ситуации в регионе. В результате операции более 200 человек благополучно вернулись в Азербайджан рейсом из аэропорта Джидды.

    Ciddədən Bakıya təxliyə reysi ilə 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı gətirilib
