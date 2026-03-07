Спецрейс AZAL эвакуировал более 200 граждан Азербайджана из Джидды
Инфраструктура
07 марта, 2026
- 14:49
Более 200 граждан Азербайджана были эвакуированы из Саудовской Аравии в Баку специальным рейсом на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, самолет Boeing 787 Dreamliner "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Эвакуационный рейс был организован для граждан Азербайджана, чьи авиаперелеты были отменены из-за обострения ситуации в регионе. В результате операции более 200 человек благополучно вернулись в Азербайджан рейсом из аэропорта Джидды.
