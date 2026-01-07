Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 07 января, 2026
    • 10:24
    Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

    Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлим Мирзаев обсудил в МИДе Королевства отношения Баку и Эр-Рияда.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.

    В МИДе страны отметили, что азербайджанского дипломата приняли заместитель министра по политическим вопросам посол Сауд ас-Сати, а также замминистра по международным многосторонним делам Абдулрахман Аль-Расси.

    Замминистра приветствовали посла Мирзаева и пожелали ему успехов в новой должности. Они также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года подписал распоряжение о назначении М.Мирзаева послом в Саудовской Аравии.

    Саудовкая Аравия Азербайджан Муталлим Мирзаев замминистра Баку Эр-Рияд двусторонние отношения
    Ər-Riyadda Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı münasibətləri müzakirə edilib
    Azerbaijani envoy mulls bilateral relations at Saudi Foreign Ministry

    Последние новости

    10:50

    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

    Внутренняя политика
    10:50

    В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"

    Происшествия
    10:40

    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Другие страны
    10:29

    Завершено строительство нового административного здания ЦБА

    Финансы
    10:24

    Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

    Внешняя политика
    10:21

    В Гяндже 23-летний парень погиб от ножевого ранения

    Происшествия
    10:18

    В Турции задержаны 15 человек по делу о манипуляциях на Стамбульской фондовой бирже

    В регионе
    10:14

    В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

    Бизнес
    10:11

    Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за тумана

    В регионе
    Лента новостей