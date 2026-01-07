Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения
Внешняя политика
- 07 января, 2026
- 10:24
Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлим Мирзаев обсудил в МИДе Королевства отношения Баку и Эр-Рияда.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.
В МИДе страны отметили, что азербайджанского дипломата приняли заместитель министра по политическим вопросам посол Сауд ас-Сати, а также замминистра по международным многосторонним делам Абдулрахман Аль-Расси.
Замминистра приветствовали посла Мирзаева и пожелали ему успехов в новой должности. Они также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года подписал распоряжение о назначении М.Мирзаева послом в Саудовской Аравии.
