Azerbaijani envoy mulls bilateral relations at Saudi Foreign Ministry
Foreign policy
- 07 January, 2026
- 10:40
Azerbaijani Ambassador to Saudi Arabia Mutallim Mirzayev discussed relations between Baku and Riyadh at the Kingdom's Ministry of Foreign Affairs, Report informs referring to the Saudi Ministry of Foreign Affairs.
The country's Ministry of Foreign Affairs noted that the Azerbaijani diplomat was received by Deputy Minister for Political Affairs, Ambassador Saud Al-Sati, and Deputy Minister for International Multilateral Affairs, Abdulrahman Al-Rassi.
The deputy ministers welcomed Ambassador Mirzayev and wished him success in his new position. They also discussed issues of mutual interest.
