    Ər-Riyadda Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı münasibətləri müzakirə edilib

    • 07 yanvar, 2026
    Ər-Riyadda Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı münasibətləri müzakirə edilib

    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri Mütəllim Mirzəyev Krallığın Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) Bakı və Ər-Riyad arasındakı münasibətləri müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Səudiyyə Ərəbistanının xarici siyasət qurumuna istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, səfiri bu ölkənin siyasi məsələlər üzrə nazir müavini Səud Əs-Səti və beynəlxalq çoxtərəfli işlər üzrə nazir müavini Əbdülrəhman Əl-Rəssi qəbul ediblər.

    Nazir müavinləri səfir salamlayıb və ona yeni vəzifəsində uğurlar arzulayıblar. Onlar həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

    Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения
    Azerbaijani envoy mulls bilateral relations at Saudi Foreign Ministry

